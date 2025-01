Une légère hausse

CHÔMAGE. En décembre, le canton de Fribourg affiche un taux de chômage de 2,8% (égal à l’échelle suisse), ce qui correspond à une hausse de 0,3 point par rapport à novembre. «L’effet saisonnier explique en grande partie cette dégradation de la situation sur le marché du travail», mentionne le communiqué du Service public de l’emploi.

Le nombre de chômeurs s’élève à 4842 personnes, soit 507 de plus que le mois dernier. Dans le Sud fribourgeois, le chômage augmente. En Veveyse et en Glâne, il atteint 3% (+0,1 point et +0,4 point). En Gruyère, il se monte à 2,9% (+0,4 point).

L’effectif des demandeurs d’emploi fribourgeois totalise 9261 personnes en décembre, ce qui signifie un taux de 5,3% (+0,3 point), soit 531 personnes de plus que le mois précédent. En Suisse, le taux de demandeurs…