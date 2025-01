Une soirée explosive

A propos des feux d’artifice et autres pétards.

La soirée de la Saint-Sylvestre à Bulle a été particulièrement explosive avant, pendant et après, et encore après et à toute heure du jour et de la nuit. Mais est-on bien obligé de faire la fête en faisant sauter pareillement? Ces amateurs d’engins pyrotechniques n’en ont que faire du climat, de la faune mise à mal, des animaux de compagnie et de rente, des chevaux qui sont terrorisés par un tel bombardement. La forêt de Bouleyres est cernée par ces détonations qui font écho jusque dans les montagnes. En hiver, la faune est fragilisée par le froid et le manque de nourriture. Beaucoup de citoyens sont fatigués de supporter cette pollution, avec tous les déchets retrouvés dans les prairies. Il serait temps de passer à autre chose en stoppant…