Vallon des Morteys, star d’un film

PROJECTION. Le temps semble suspendu dans le vallon des Morteys. Depuis les années 1970, les armaillis portent toujours le même bredzon, la faune et la flore sont toujours aussi riches… Seule indication sur l’époque, les vaches en estivage filmées il y a un demisiècle n’ont rien à voir avec les Holstein d’aujourd’hui.

Avec une caméra super 8, l’artiste Claude Genoud a immortalisé cette nature, ainsi que la vie à l’alpage dans un documentaire intitulé Les Morteys, joyau de la Gruyère. Ce film sera projeté ce mercredi au Musée gruérien à Bulle.

«A l’époque, je courais beaucoup la montagne et j’allais très souvent là-haut pour observer les lagopèdes. Je me souviens y avoir passé une semaine entière sans voir personne. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui», explique le réalisateur, également…