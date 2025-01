A voir au Musée alpin suisse de Berne: Groenland, «le laboratoire du monde»

Les récentes déclarations de Donald Trump sur le Groenland offrent une visibilité toute particulière à l’actuelle exposition d’ALPS, le nouveau nom du Musée alpin suisse, à Berne. Visite guidée avec son directeur Beat Hächler.

CHRISTOPHE DUTOIT

Après avoir proposé d’acheter le Groenland en 2019, Donald Trump a poussé le bouchon encore plus loin le 22 décembre, en exprimant sa volonté d’«annexer» l’île, par la force s’il le fallait. «Pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde, a-t-il écrit sur son réseau social, les Etats-Unis estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue.»

Grâce à ses provocations réitérées, l’ancien et bientôt nouveau président américain a fait, sans le savoir, la meilleure des publicités à l’exposition Groenland.…