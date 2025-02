«Hors Scène» de Jon McNaught: un passage délicat et universel

BANDE DESSINÉE. David est un ado comme un autre, avec ses petites crises de rébellion automatique mâtinées de flemme et de questionnements. Il joue Aslan, le lion sage de Narnia, dans une pièce adaptée à l’école. Peu bavard, taquiné par ses camarades, il traîne avec son meilleur ami, qui aime faire ce qu’ils ont toujours fait: construire des maquettes, jouer aux pilleurs de trains façon Ouest sauvage, lire des comics… Mais tout cela ne semble plus trop intéresser David. Il faut dire qu’il devient grand et qu’il cherche à comprendre ses nouvelles envies: les filles, mais aussi sa première cuite… Un nouveau rôle à tenir Hors Scène, où plus rien n’est écrit. Une page blanche que David doit remplir par lui-même.

Si le sujet du passage à l’âge adulte est devenu bateau en bande dessinée, il…