«Tout peut durer» de Victor Solf: l’émotion en solo et en français

MUSIQUE

Victor Solf

TOUT PEUT DURER

Glory Box Music

Il débute par un morceau impressionnant, qui donne son titre à l’album. Une voix aérienne, presque brisée, une douleur: «Y a pas de musique sans toi / La musique s’arrête sans toi / Tout peut durer, tout peut durer…» Et l’on se souvient que Victor Solf a commencé à se faire connaître avec Her, un duo créé avec Simon Carpentier. Son ami de toujours, décédé en 2017, à 27 ans, d’un cancer. On le retrouvera dans le poignant dernier morceau, Le meilleur de toi: «J’t’ai cherché la nuit et le jour / J’ai crié ton nom comme un sourd / Mais ça répond pas / Pourquoi t’es que dans ma tête? / Où tu es, toi? Où tu es, toi?…»

Après Still, there’s hope, son premier album solo, Victor Solf a pris le virage du français, pour ces 12 titres subtils, qui…