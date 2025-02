Au doux son de la «Schilpario choral»

Ils sont venus, ils ont vu et ils ne sont pas passés inaperçus. «Look at the Schilpario choral in the mountains», annonce la diffusion TV internationale à l’apparition à l’écran du clan Savary-Cottier, entonnant le Lyôba et faisant tinter les cloches jusqu’à ne plus s’entendre respirer. Sans oublier d’arborer fièrement le rutilant blason, et sa grue blanche qu’une supportrice française a confondu avec… un poulet! Rien de tel pour «piquer» et donner de la voix à la «Schilpario choral», d’un précieux soutien dans la terrible montée du tracé.