Au sommet du Moléson, tout a brûlé en une nuit

2 au 3 février 1985, le restaurant situé au sommet du Moléson a été victime d’un incendie. Construit en 1964, le Belvédère a disparu en quelques heures sans que personne ne s’en aper- çoive. Retour sur cet événement quarante ans après les faits.

VALENTIN CASTELLA

Il est un peu moins de 9 h lorsque Gilbert Jaquet et Paul Doutaz empruntent le téléphérique depuis Plan-Francey pour rejoindre le sommet du Moléson. Comme tous les matins, ils montent sans encombre. Jusqu’à ce qu’ils posent le pied à la gare d’arrivée. Trônant d’habitude fièrement sur le toit de la Gruyère, le restaurant n’a plus rien de majestueux. Au contraire. Le Belvédère, comme on l’appelait à l’époque, est complètement détruit. Construit en 1964, le chalet a totalement brûlé durant la nuit du 2 au 3 février 1985. Il y a…