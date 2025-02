Brigitte Rosset pour dire merci

Dans son nouveau spectacle solo, créé au Théâtre des Osses, Brigitte Rosset revient avec humour et tendresse sur son parcours.

GIVISIEZ. Il se passe quelque chose, du côté de Givisiez et du Théâtre des Osses. Des représentations qui affichent complet, une immédiate et longue ovation debout, jeudi soir… Brigitte Rosset a fait fort avec son nouveau solo, Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon. Ce n’est guère une surprise, tant ses précédents spectacles l’ont rendue populaire, mais c’est la preuve qu’elle parvient à toucher le public tout en parlant d’elle, de son histoire intime.

Elle arrive en ouvrant un rideau rouge, en traversant un cadre de scène, un castelet, presque. Elle passera à travers chaque fois qu’elle incarne un nouveau personnage. Parce…