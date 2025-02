Dans les entrailles du monstre

BANDE DESSINÉE

Jock

GONE

Delcourt

Dans une société profondément divisée entre l’ultrarichesse des uns et la pauvreté des autres, Abi essaie d’aider sa mère en volant de la nourriture. Elle attend l’arrivée de vaisseaux spatiaux venus se ravitailler pour «visiter» leur cuisine. Un jour, le plus imposant d’entre eux vient s’amarrer, donnant à la jeune fille et à ses amis l’occasion d’effectuer un raid de grande envergure. La faim justifie tous les risques. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu: le groupe est infiltré par des saboteurs, sorte d’entité politique qui s’en prend à cet ordre social si profondément inégalitaire et maintenu par des gardes surarmés. L’attaque provoque le départ précipité du vaisseau. Abi, avec d’autres, se met alors à vivre dans les entrailles de ce…