De la comédie, de l’impro et de la musique

NOUVEAU MONDE. Ils proposent ce concept depuis une douzaine d’années. Depuis février 2012, plus précisément. Au total, La Comédie musicale improvisée a donné plus de 300 représentations publiques, scolaires et institutionnelles. Ce vendredi, la troupe basée dans le canton de Vaud débarque au Nouveau Monde, à Fribourg, et invite à passer une Saint-Valentin originale.

Comme son nom l’indique, il s’agit bien d’improvisation: chaque soirée est différente et unique. Elle se déroule en musique, toujours, à partir de suggestions du public. «Six virtuoses de la rime et du drame. Six artistes qui improvisent sans trame. Des doubles-croches et des rires pliés en quatre», annonce le Nouveau Monde.

Avec Manon Mullener

Au total, la troupe de La Comédie musicale improvisée compte 18 artistes et se…