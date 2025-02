En connexion avec la mémoire et l’imagination d’un imitateur

Devant l’ancienne caserne de la Poya, Yann Lambiel joue Connecté. Ce spectacle immersif se déroule dans une structure baptisée Kubus, qui permet des projections à 360 degrés.

ERIC BULLIARD

FRIBOURG. Yann Lambiel le reconnaît lui-même: il cherche toujours à surprendre et à se renouveler. Après Multiple, passé par la salle CO2 il y a trois ans, l’imitateur et humoriste valaisan a cherché un autre genre de spectacle. Quelque chose à part. Cette crainte de se répéter a donné naissance à Connecté, son nouveau solo, qui se tient dans un lieu également à part: baptisé Kubus, il est monté devant la caserne de la Poya, à Fribourg. Dès samedi et jusqu’au 23 mars, 19 représentations sont prévues. Celles de ce week-end affichent déjà complet.

Développé par Plasma Communication, Kubus offre une…