Gaëtan Roulin passe au révélateur européen

L’athlète du Ski-Club La Berra a signé ses débuts en Coupe d’Europe à Crans-Montana. Sur une piste de la Nationale où il s’apprête à côtoyer les stars mondiales.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Antichambre de l’élite, la Coupe d’Europe sert de révélateur dans la carrière d’un skieur. Y briller d’emblée relève de la mission quasi impossible tant le niveau est élevé. Gaëtan Roulin a pu le mesurer cette semaine sur la neige de Crans-Montana.

Pour ses trois premiers départs continentaux, l’athlète du Ski-Club La Berra a été «bouté» hors du top 60 en super-G comme en descente. Des résultats décourageants? «Pas du tout, assure l’espoir de 19 ans. J’ai pris du plaisir et de l’expérience. J’ai pu me comparer aux meilleurs et me rendre compte de la marche à gravir pour arriver devant.» Normal pour qui…