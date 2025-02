L’exécutif a perdu son vice-syndic

LA VERRERIE

Vendredi, le Conseil communal de La Verrerie a annoncé la démission de Frédéric Deillon, vice-syndic. En charge depuis près de sept ans du dicastère écoles, accueils extrascolaires (AES) et petite enfance, l’habitant de Grattavache a mis fin à son mandat au 31 janvier, pour des raisons professionnelles et personnelles. Dans un communiqué, la commune salue «son dévouement, son expertise et son esprit constructif». Frédéric Deillon avait déjà exercé la fonction de conseiller communal de Grattavache de 1996 à 2004, endossant également le rôle de syndic jusqu’à la fusion. Une élection complémentaire aura lieu le dimanche 6 avril. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au lundi 24 février à midi. L’éventuel second tour de scrutin est prévu le dimanche 27 avril. TC