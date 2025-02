La Fondation Leschot évoque une «campagne de désinformation»

A la suite d’un mandat demandant le retrait de la fiche du musée à Middes du Plan directeur cantonal, la Fondation Leschot, en charge du projet, répond. Elle estime subir une vague de contestations visant à la décrédibiliser.

VALENTIN CASTELLA

PROJET. La Fondation Leschot contre-attaque! Cette dernière, qui souhaite investir une partie du site militaire de Middes pour y établir un musée d’art contemporain et un parc de sculptures, sort du bois. Elle estime faire l’objet d’une «campagne de désinformation» depuis plus d’un an.

C’est le mandat récemment déposé par dix députés, dont plusieurs Glânois (La Gruyère du 15 février), qui a encouragé les membres de la fondation à réagir, explique le vice-président Philippe Notter. Son but est simple: répondre aux «thèses» qui «visent à induire le…