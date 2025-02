Le gratin des ligues fribourgeoises à Romont

FOOTBALL EN SALLE. Ce dimanche, la 19e édition du Trophée des Champions aura lieu à la salle Bicubic à Romont. Organisé par l’Association fribourgeoise de football (AFF), ce tournoi réunit les champions d’automne des 2e, 3e, 4e et 5e ligues masculines fribourgeoises, ainsi que les meilleurs deuxièmes de 4e et 5e ligues. Dès 8 h, le match Riaz II - Semsales ouvrira les festivités. En outre, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe fribourgeoise des actifs et des 4e et 5e ligues se tiendra à 11 h. MN