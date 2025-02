Le poète derrière le professeur

Enseignant et critique littéraire, le Vaudois Georges Nicole (1898-1959) a marqué la vie intellectuelle romande. Deux ans après sa mort, un recueil révélait qu’il était également un poète sensible. Les Editions de l’Aire viennent de le rééditer.

ÉRIC BULLIARD

La population de notre ville apprendra avec infiniment de chagrin le décès survenu subitement dans le Midi de la France, où il faisait un séjour de convalescence, de M. Georges Nicole, professeur de notre Collège, où il avait enseigné pendant plus de trente ans.» Ce 8 avril 1959, le Journal de Nyon répercutait l’émotion suscitée par la disparition de l’enseignant, critique et traducteur vaudois, qui s’est donné la mort au Brusc, non loin de Toulon. Peu de monde se doutait alors que cette figure de la vie littéraire romande laissait…