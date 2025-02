Nouveau défenseur au FC Bulle

FOOTBALL. Le directeur sportif Flavio Cassarà a confirmé ce mercredi que le FC Bulle tenait sa quatrième recrue hivernale. Le défenseur central Granit Islami a signé jusqu’à la fin de la saison pour le 7e de Promotion League. «Grand, agressif, passé notamment par Richemond, Guin et Köniz, il n’a pas l’expérience du troisième niveau suisse, mais veut apprendre», livre Flavio Cassarà à propos du joueur de 23 ans.

Le club gruérien recherche toutefois encore un autre arrière axial avec du vécu, pour pallier l’absence pour une durée indéterminée de Kevin Sumbula. On ne sait pas non plus quand Ryan Mayi et Killian Ropraz seront à nouveau disponibles. «Les choses sont claires avec Leandro Zbinden (le gardien fribourgeois prêté par Etoile Carouge): quand Killian reviendra en forme, il sera…