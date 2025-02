Pop sucrée et spleen des temps

MUSIQUE

Côme Ranjard

POPCORN

Vietnam

D’emblée, cette fausse naïveté, cette pop sucrée et décalée, cette voix nonchalante rappellent un peu Philippe Katerine. Mais on y entend aussi un petit air de Bertrand Belin (Salut) et, si l’on remonte plus loin, de Pierre Vassiliu (Qui c’est celuilà?) ou Pierre Barouh, le fondateur du label Saravah qui a révélé Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. Mais foin de références: Côme Ranjard fait preuve d’une personnalité originale dans ce premier album déroutant, riche d’harmonies sophistiquées, de mélodies qui ont la force de l’évidence et d’instruments aussi hype que le clavier Rhodes et le lapsteel hawaïen.

Ancien étudiant aux Beaux-Arts de Paris, Côme Ranjard n’évite pas un côté régressif très à la mode. Mais derrière ce qui pourrait ressembler à une…