«Attractions» d'Alain Bagnoud: le polar avec le sourire

LIVRES

Alain Bagnoud

ATTRACTIONS

BSN Press/Obscura, 288 pages

En plus de ses talents d’écrivain (le pluriel s’impose, puisqu’il est aussi à l’aise dans le roman historique que dans le polar, la poésie, l’essai…), Alain Bagnoud a une qualité trop rare dans le milieu littéraire: le sens de l’humour. Attractions prend ainsi des airs de thriller souriant. Ne serait-ce que par les superbes titres de chapitres, sous forme d’interrogations essentielles comme «Doit-on être armé quand on est cocaïnomane et alcoolique?» «Peut-on chasser les policiers à courre?» «Alors, c’est lui ou pas, à la fin?»

Après De la part du vengeur occulte (Prix du polar romand 2022), l’auteur valaisan installé à Genève met en scène Alexandre, écrivain désargenté engagé par un riche entrepreneur pour écrire un livre sur sa…