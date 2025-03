«Au cœur du désert» de Maryse et Jean-François Charles: chaudes ténèbres

BANDE DESSINÉE

Maryse et Jean-François Charles

AU CŒUR DU DÉSERT

Le Lombard

Kansas, 1870. L’horrible guerre civile qui opposa les Etats du Nord à ceux du Sud est terminée depuis quelques années, mais ses cicatrices sont toujours très douloureuses. Et puis, le conflit fratricide a laissé la place à un autre affrontement, plus à l’ouest, avec les «Indiens», qui refusent la domination américaine. Adam Pyle, un ancien colonel de l’armée nordiste, a d’ailleurs pris le commandement d’une bande composée de guerriers Navajos. Il a retourné sa veste et est devenu la honte des tuniques bleues. Pour les ramener à la raison, le commandement décide d’envoyer un détachement mené par un jeune officier tout frais émoulu de l’académie, Norman Pyle, le propre cadet de l’homme recherché… Il a aussi comme…