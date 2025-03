«I remember something» de Claire Days: la ligne subtile du folk

MUSIQUE

Claire days

I REMEMBER SOMETHING

Contrejours / Irascible

La tendance est au mélange des genres, à l’électro-popdisco-hip-hop autotuné. Claire days (avec la minuscule pour seule coquetterie) refuse les modes et trace sa route en ligne droite vers le folk, le songwriting traditionnel. Pas besoin de réinventer la roue et encore moins la musique, juste le plaisir de se couler dans un style, tout en délicatesse. Après trois EP et un premier album (Emotional territory) sorti en 2022, la chanteuse lyonnaise livre ce I remember something au titre révélateur: la nostalgie imprègne ces onze morceaux hors du temps, qu’il s’agisse du single Archeology, de Her name means story ou de Have I always been this way?

Réalisé en collaboration avec l’Anglais Fink, l’album ne se contente pas de la…