«Je me réveillerai un matin sous un ciel nouveau» d'Anne Brécart: ce mystérieux envoûtement

LIVRES

Anne Brécart

JE ME RÉVEILLERAI UN MATIN SOUS UN CIEL NOUVEAU

Zoé, 144 pages

La narratrice vient de se séparer de son mari et s’installe provisoirement dans un appartement prêté. A travers une sorte de journal intime, elle raconte la vie qui continue, son travail d’enseignante, ses lectures de Virginia Woolf, ses séjours au chalet de vacances encore plein des échos passés, sa meilleure amie qui n’est plus. Et sa rencontre avec S., un collègue enseignant. Entre eux débute une curieuse histoire d’attirance, de méfiance, d’attentes que cet homme aux airs de manipulateur peine à combler.

Il y a un mystère chez la Genevoise Anne Brécart. Depuis plus de vingt-cinq ans (Les années de verre remontent à 1997), elle construit une œuvre forte et sensible, qui semble souvent s’appuyer sur trois…