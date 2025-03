«Mary Bell, l'enfance meurtrière» de Théa Rojzman et Vanessa Belardo: jeux interdits

BANDE DESSINÉE

Théa Rojzman et Vanessa Belardo

MARY BELL, L’ENFANCE MEURTRIÈRE

Glénat

L’affaire Mary Bell a profondément choqué la Grande-Bretagne en 1968: comment une enfant de 10 ans a-t-elle pu étrangler deux bambins de 3 et 4 ans? Devant ces actes monstrueux, la justice, expéditive, tranchera et condamnera Mary à la prison à perpétuité. Vingt-sept ans plus tard, la journaliste Gitta Sereny cherche à comprendre ce qui a motivé ces meurtres et retrouve Mary, maintenant libre et mère d’une petite fille, qui accepte de plonger avec elle dans les méandres de sa mémoire et de ses traumatismes. A celle que l’on avait écartée en la qualifiant simplement d’«enfant psychopathe», elle va donner une consistance psychologique, la reconstruire, au travers des douloureuses révélations de son…