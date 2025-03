«Marchon» dans l’antre du Dragon

Nathan Marchon

N° 97 de Fribourg-Gottéron

Formé à Fribourg-Gottéron, l’attaquant de 28 ans a fait ses débuts avec les Dragons en 2014. Le Sarinois expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel. «Me coucher devant un shoot vaut clairement un but»

«On sort d’une courte – mais importante – victoire à la maison jeudi contre le CP Berne (2-1). On mène donc 3-1 dans ce quart de finale. En play-off, tout va plus vite et surtout plus fort. L’intensité du jeu, les charges et les tirs bloqués sont plus fréquents qu’en championnat. Jeudi soir, on a bloqué 23 shoots, contre 7 pour notre adversaire. En moyenne, on est passé de 12 tirs bloqués par match en saison régulière à près de 19 depuis le début des…