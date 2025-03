SKI-ALPINISME. Les championnats du monde à Morgins (VS) se sont achevés samedi par une dix-huitième médaille pour l’équipe de Suisse. Son entraîneur principal Jean-Philippe Fartaria y revient en quatre points.

● LA STAR DES MONDIAUX

Double champion du monde (verticale, individuelle) et vice-champion par équipes, le Charmeysan Rémi Bonnet fut incontestablement la figure de ces mondiaux. «Il ne connaît jamais de défaillance le jour J, c’est énorme! applaudit Jean-Philippe Fartaria. Par sa culture de la performance, son professionnalisme et son expérience, Rémi inspire toute l’équipe et motive le staff.»

● LES SATISFACTIONS SUISSES

Avec 18 médailles (dont huit d’or) et une 2e place au classement derrière la France, la Suisse tire un «très bon bilan» de cette semaine à domicile. Au rang des…