Accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants en Veveyse, un ancien boxeur continue de nier

Reconnu coupable en première instance d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, un ancien champion du ring a combattu le jugement au Tribunal cantonal. Les faits se seraient en partie déroulés en Veveyse.

VALENTIN CASTELLA

JUSTICE. Il n’en démord pas. Face aux juges du Tribunal cantonal, un prévenu reconnu coupable par le Tribunal de la Veveyse en 2022 d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, a nié les faits reprochés par une jeune fille. Elle était âgée de 10 ans au moment des faits. Cette dernière, sa filleule, l’accuse de lui avoir imposé des attouchements entre 2018 et 2019. Des actes commis lors d’entraînements de boxe en terres vaudoises et au domicile de l’accusé, en Veveyse. L’homme a aujourd’hui déménagé dans un autre canton.

Vendredi, le…