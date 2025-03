Arnaud Despond prendra la place de trésorier de l’Etat en juin

NOMINATION. Le nom du successeur de Laurent Yerly comme trésorier de l’Etat a été annoncé hier. Arnaud Despond occupera cette fonction à partir du 1er juin prochain. Agé de 36 ans, il est père de trois enfants et domicilié au Mouret.

Arnaud Despond a suivi ses études à la HEC Lausanne, où il a décroché un bachelor en management et un master en finance. Egalement titulaire d’un diplôme fédéral d’expert en opérations des marchés financiers, il travaille depuis plus de dix ans dans un grand groupe international. «Au sein de son entreprise, il a suivi plusieurs formations internes et a occupé différents postes dans le domaine financier.»

Actuellement, Arnaud Despond est responsable de département, chargé des processus de trésorerie, il a été choisi parmi une trentaine de candidats et…