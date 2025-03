Atterrement et indignation à la lecture du livre

Tribune libre

A propos du livre de Frédéric Ducrest (La Gruyère du 22 février).

Je viens de parcourir le livre de Frédéric Ducrest. Deux sentiments m’ont habité durant cette lecture: atterrement et indignation. Monsieur Ducrest a été mon collègue, puis mon directeur depuis la création du CO de La Tourde-Trême. Doté d’une solide culture et fin connaisseur des courants éducatifs, il a toujours défendu une vision de l’école basée sur les connaissances, laquelle contribue «à parachever la construction d’une personne», et une ligne pédagogique claire empreinte d’un profond respect de l’élève.

Dans cet esprit, il a eu à cœur d’alerter sa hiérarchie sur certaines dérives. On peut être en désaccord avec ses idées, mais il faut alors argumenter pour soutenir un point de vue différent. Je suis…