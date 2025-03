Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

24e journée

QUENTIN DOUSSE

Après son succès 0-2 face à Lucerne M21, le FC Bulle retrouve Bouleyres pour y affronter Grand-Saconnex ce samedi (17 h).

Hors jeu. Bürgisser, Pinga et Ropraz sont blessés, Makoubé et Sumbula suspendus, tandis que Guerin et Sumbula sont convalescents.

Enjeu. Bullois et Genevois se disputent la 6e place de Promotion League, n’étant séparés qu’à la différence de buts. «On veut marquer six points contre Grand-Saconnex et Cham pour faire un grand pas vers la qualification en Coupe de Suisse», affirme l’entraîneur gruérien Julien Miere, qui souhaite voir son équipe plus «tranquille ballon au pied» et plus compacte sans celui-ci.

L’adversaire. Malgré la perte de son buteur Samba So, le néopromu saconésien est invaincu en 2025. Tenace et «dangereuse à…