Bussard et Fatton médaillés de bronze aux mondiaux de ski-alpinisme

SKI-ALPINISME. La Suisse tient sa première médaille aux championnats du monde de ski-alpinisme qui ont débuté lundi à Morgins. Sur le relais mixte, la paire gruérienne composée de Marianne Fatton et de Robin Bussard (photo) a pris la troisième place. Lors de l’ultime boucle assurée par l’athlète d’Albeuve, le duo était pourtant en tête. Mais le Français Thibault Anselmet (associé à Emily Harrop) puis l’Espagnol Oriol Cardona Coll (associé à Ana Alonso) l’a dépassé dans les derniers instants de la course. Chez les jeunes, le Châtelois Malik Uldry s’est emparé de la cinquième position avec la Vaudoise Robyne Deseyn. Ces mondiaux valaisans se poursuivent ce mardi avec les épreuves de verticale et l’entrée en lice du grand favori charmeysan Rémi Bonnet. VT