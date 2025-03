GRANDVILLARD

Charly Borcard s’est éteint paisiblement dans la nuit de samedi à dimanche, entouré de l’affection de sa famille.

Né le 3 décembre 1934 à Grandvillard, il était le dernier enfant de Justine et Aimé Borcard. A l’âge de 8 ans, après le décès de sa maman, il put compter sur l’amour et le soutien de son papa et de ses frères et sœurs.

Après l’école secondaire, il entreprit une formation d’électricien au sein des Entreprises électriques fribourgeoises à Vaulruz, où il se rendait chaque jour à vélo. Au fil des années, il prit la responsabilité de l’agence d’Epagny.

En 1960, il épousa Sylviane Elisabeth Musy. De cette union naquirent cinq enfants, puis treize petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Charly éprouvait une joie immense à rassembler sa famille et à partager des…