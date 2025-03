SKI-ALPINISME. Malik Uldry a ramené deux médailles d’or U20 des championnats de Suisse de ski-alpinisme à Disentis. Dans les Grisons, le Châtelois a d’abord remporté la course verticale (4,65 km et 676 m de dénivelé positif), avant de s’imposer dimanche lors de l’individuelle (10,9 km et 954 m de D+). GR