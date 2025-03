De la musique de la Renaissance à la collégiale

ROMONT. Ce soir (20 h) en l’église de Rossens et demain dimanche à la collégiale de Romont (17 h) se produira l’ensemble vocal Fréquences, constitué de trente choristes amateurs et dirigé par Guillaume Castella. A l’occasion de ces deux concerts, les chanteurs professionnels de La Sestina intégreront le chœur fribourgeois. Ensemble, ils proposeront une prestation consacrée à la musique de la Renaissance. Avec comme objectif de revitaliser un répertoire qui demande une approche spécialisée et de «donner aux auditeurs un aperçu de la richesse et de la diversité du répertoire polyphonique» de cette période. VAC