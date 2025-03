Des artistes pour venir en aide au voilier échoué

Pour aider à financer les travaux de réparation du Knut, l’association MaréMotrice organise une riche exposition à Bulle: elle présente plus de 130 œuvres de 38 artistes qui ont voyagé sur ce voilier, dans les eaux polaires.

ÉRIC BULLIARD

LA DISTILLERIE. Sur les murs, un monde fascinant se déploie, fait de mer et de glace, de pierre et de neige. Etrange impression de grandeur et de fragilité à la fois. Quelques animaux le parsèment, une baleine, un ours, des oiseaux qui s’égosillent. A La Distillerie, à Bulle, jusqu’au 23 mars, 38 artistes qui ont passé quelque temps dans le Grand-Nord à bord du Knut, exposent des travaux en lien avec ces résidences, organisées par l’association gruérienne MaréMotrice. Au total, plus de 130 œuvres sont présentées et mises en vente, afin de contribuer aux…