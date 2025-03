A dix sur le terrain, le FC Bulle ramène un point de Zurich

Football. Victorieux 1-0 de Bienne le week-end passé, le FC Bulle est toujours invaincu en 2025 après son match nul 1-1 sur le synthétique des espoirs du FC Zurich, dimanche. Auteurs d’une très bonne entame pour ce match de la 21e journée de Promotion League, les Gruériens auraient dû mener par Berger (14e et 16e). En face, les locaux auraient également dû marquer. Alors que l’on se dirigeait logiquement vers un score de parité à la pause, Rexhaj provoquait un penalty et se faisait exclure pour un second avertissement à 44e. D’une panenka, le capitaine Fiorini faisait 1-0.

Les dix premières minutes du deuxième acte laissaient envisager un siège du camp bullois jusqu'au coup de sifflet final. Mais ensuite, les intentions offensives des Gruériens dérangeaient Zurich. A tel point qu’à la 64e, sur la première possibilité gruérienne, Daf validait de la tête un excellent service de Mulliqi pour le 1-1.

La suite était plutôt équilibrée, les deux formations ayant chacune des actions pour prendre les trois points. Grâce ce nul, Bulle reste sixième avant d’aller à Brühl ce mercredi (19 h 30) pour un match en retard de la 19e ronde de championnat. Ce samedi, ils recevront ensuite Rapperswil-Jona (17 h).

Les résultas et le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur ce match du FC Bulle dans La Gruyère de ce mardi