Du bronze qui vaut de l’or pour James Pacal

Le biathlète de Vaulruz a signé la 3e place du 15 km individuel aux Mondiaux juniors en Suède. «Ce n’est que le début», espère le Gruérien plein d’ambition.

QUENTIN DOUSSE

BIATHLON . Un exploit majuscule. Jeudi à Östersund, James Pacal a signé une performance qui fera date dans sa jeune carrière. Brillant troisième de l’épreuve individuelle de 15 km, le Vaulruzien de 21 ans a décroché la première médaille suisse de ces mondiaux juniors en Suède. «Réussir une course pleine le jour J, c’est assez exceptionnel!» savoure l’heureux «bronzé» gruérien, seulement battu par deux cadors norvégiens à l’arrivée.

Confiant dans nos colonnes (La Gruyère du 27 février), James Pacal ne l’était plus au matin de son entrée en lice. «Je ne me sentais pas en top forme et je n’ai donc pas pensé à la…