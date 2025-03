Fribourg accueille dès ce soir le premier Forum suisse des chemins

Cette semaine se tient le premier Forum suisse des chemins à Fribourg. Une occasion de renforcer les liens entre les associations de pèlerins, mais aussi de mettre en avant un mode de «voyage» qui rencontre de plus en plus son public.

CHARLOTTE BUSER

PÈLERINAGE. Un bâton dans une main, le chapeau rond enfoncé sur la tête, un pas devant l’autre et c’est parti! On dit que les plus belles découvertes se font à pied et ce n’est pas Olivier Cajeux qui dira le contraire. Membre des Amis du Chemin de Saint-Jacques, il organise le premier Forum suisse des chemins: «Le pèlerinage, c’est l’occasion de se retrouver avec soi-même, mais aussi de faire de très belles rencontres. C’est un chemin très joyeux, il n’y a rien de rébarbatif dans le fait de marcher.»

L’évènement se déroule dès ce soir et…