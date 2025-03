Gabrielle Merz Turkmani prend sa retraite

ETAT DE FRIBOURG. L’Etat va devoir se passer de sa cheffe du Service du personnel et d’organisation (SPO). Gabrielle Merz Turkmani va en effet prendre sa retraite en janvier 2026, après sept ans passés à ce poste, a communiqué le Conseil d’Etat. Le gouvernement salue son travail, qui a «contribué à une gestion efficiente des ressources humaines». Elle a connu l’évolution de différents métiers, la pandémie, mais a aussi œuvré au «déploiement d’une politique d’Etat-employeur moderne, attractif et attentif au bien-être de ses collaborateurs et collaboratrices». Elle a aussi participé à la révision de la loi sur le personnel et de son règlement, ainsi qu’à la réforme de celle sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. La procédure de recrutement pour la remplacer sera ouverte…