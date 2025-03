HOCKEY SUR GLACE

Fin de saison pour Axel Simic et Kloten

La saison d’Axel Simic (photo) et de Kloten s’est achevée vendredi en quart de finale des play-off de Ligue nationale A. Battus 5-2 à Zurich, les Aviateurs et leur attaquant gumefensois n’ont pas eu voix au chapitre dans une série perdue 4-1. Auteur d’un doublé lors de l’ultime rencontre, le Gruérien de 26 ans boucle son exercice avec 15 points (10 buts et 5 assists), dont dix sur ses onzes dernières apparitions. Une belle manière de conclure une saison hachée par les blessures, mais aussi de se projeter sereinement dans sa dernière année de contrat. GR

Péclard et Rensch champions de ligue B

Le championnat de Ligue nationale B féminin a rendu son verdict, samedi à Küsnacht (ZH). Les dames d’EHC Zunzgen-Sissach ont dominé les GCK Lions Frauen 1-2,…