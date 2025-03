Hors traces

PAR QUENTIN DOUSSE

LES E-SKIS, VRAIMENT? On croyait avoir tout vu: vélo, trottinette, skateboard, gyroroue, hoverboard et même chaussures à roulettes… électriques. Tous les modes de déplacement possèdent leur pendant motorisé. Tous sauf un, se disait-on naïvement: les skis de randonnée. Le principe du moindre effort ne ferait jamais loi en montagne. On s’est trompé, et comment.

Voyez donc: la société suisse E-Outdoor a mis au point les premiers skis de randonnée à assistance électrique. Le dispositif – une batterie sur le ski activant une bande de roulement en caoutchouc fixée en dessous – permettrait d’aller 80% plus vite en dispensant 30% d’effort en moins. Inouï, fantastique!

«Nous nous engageons à révolutionner le ski-alpinisme en le rendant plus accessible, exaltant et inclusif.…