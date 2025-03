A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Lussy à Châtel, samedi à 17 h:

FC Châtel-Saint-Denis vs FC Stade-Lausanne-Ouchy

Un match et un joueur à suivre

Ngorko Gadiaga

31 ans, défenseur de Châtel-Saint-Denis

«On a perdu sur penalty dans les arrêts de jeu à Martigny (2e) samedi passé. La semaine d’avant, on avait fait 1-1, mais on aurait pu gagner. Châtel va mieux en 2025. La situation reste compliquée, mais on est des compétiteurs. On y croira jusqu’au bout. Ce week-end, on reçoit Stade Lausanne-Ouchy qui ne va pas bien non plus (7 points pris sur les dix derniers matches). Mais on se concentre sur nous. Personnellement, je me sens bien physiquement après avoir été blessé aux adducteurs en 2024. Mon rôle lors de ce second tour est de me battre pour le club que j’ai au fond du cœur. Comme ancien du vestiaire (n.d.l.r.:…