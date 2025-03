La revue sportive de...

Grégory de Sybourg-Siffert

Magnedens, 21 ans, pilote automobile

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LE PREMIER GRAND PRIX DE FORMULE 1 EN AUSTRALIE

«La Formule 1, compétition auto la plus prestigieuse, reprend ses droits en Australie ce dimanche (départ à 5 h, heure suisse). Toutes les cartes sont rebattues. Ce Grand Prix est donc un premier élément de réponse sur le niveau des équipes. Six pilotes feront leurs débuts dans la catégorie et plusieurs équipes sont susceptibles de gagner. Ce week-end sera donc plus palpitant que jamais. De plus, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a rejoint l’emblématique écurie Ferrari. C’est un transfert très important qui a chamboulé le monde de la F1.»

Le pronostic de Grégory de Sybourg-Siffert: Vainqueur du Grand Prix d’Australie: Lando Norris…