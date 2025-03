Le combat d’Alice

FRANCE2, MERCREDI, À 21 H 10

Veuf depuis deux ans, Joscelin s’étourdit dans le travail. Il faut qu’Alice, sa fille de 16 ans, se fasse renvoyer du lycée pour qu’il admette enfin qu’elle aussi va mal. Leurs rapports sont à la fois distants et tendus et l’adolescente est envoyée contre son gré à la campagne. Elle y mène la vie dure à ses grands-parents jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance de Doucette, une jolie vache dont la tendresse qu’elle porte à son veau la touche et l’apaise. Mais un jour, la bête est chargée dans une camionnette, direction l’abattoir. Quand Alice, bouleversée, comprend que le petit de Doucette est le prochain sur la liste, elle cesse du jour au lendemain de manger de la viande. Prête à tout pour sauver l’animal, elle se rapproche de militants antispécistes et…