Le Palais de la danse au Pafuet accueillera ses derniers danseurs ce samedi

Le Palais de la danse au Pafuet vit ses dernières heures. L’ultime soirée, prévue samedi, mettra fin à une histoire vieille de septante ans. Reportage et rencontres avec des habitués.

VALENTIN CASTELLA

«Il y avait un drapeau américain / sur son sac déchiré / un blue-jean qui ne valait plus rien / mais je crois que je l’aimais bien.» L’ambiance est posée, et les personnes de plus de 55 ans fredonneront cette chanson de C. Jérôme pour le reste de la journée. Pour les plus jeunes, allez voir sur YouTube. C’est sur cet air qu’une petite centaine de personnes tournoyaient jeudi après-midi sur la piste du Palais de la danse au Pafuet. Celle-ci était quasi pleine, malgré une météo printanière propice à la balade. Le soleil, les oiseaux qui chantent, la forêt qui se réveille, c’est bien joli: mais…