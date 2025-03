Le Quatuor Essor présente des créations d’ici

FRIBOURG. Le Quatuor Essor donne un concert ce dimanche (11 h) au centre Le Phénix, à Fribourg (rue des Alpes 7). Intitulé Un Américain à Paris & Créations d’ici, il comprend des compositions de George Gershwin, Julien Painot (Décalages), Olivier Lattion (Paradis perdu) et Luca Musy (J’écris tes rêves). Formé en 2017, l’ensemble fribourgeois Essor est formé des pianistes Elise Krummenacher et Fiona Hengartner, ainsi que des percussionnistes Annick Richard-Herren et Luca Musy. www.quatuoressor.ch. EB