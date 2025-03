Les docs de La Grande Librairie

FRANCE 5, MERCREDI À 21 H 05

Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar fut une pionnière. Première femme élue à l’Académie française en 1981, première femme dont l’œuvre est publiée de son vivant dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade en 1982, Marguerite Yourcenar a su briser les barrières d’un monde littéraire dominé par les hommes. Académicienne mais jamais académique, l’autrice des Mémoires d’Hadrien ne se laisse réduire à aucune étiquette. Aristocrate bohème, citoyenne du monde, pionnière de l’écologie, militante des droits civiques et de la cause animale, femme libre à la bisexualité assumée, son destin n’est dominé que par son attachement absolu à la liberté et par son exigence de lucidité. ■