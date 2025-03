Motard pincé à 110 km/h

ROMONT. Mercredi, à Romont, un motocycliste a été mesuré à une vitesse de 110 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Interpellé et entendu par les autorités, il a reconnu les faits. Son permis de conduire a été retiré et sa moto saisie. Il a été dénoncé au Ministère public, précise le communiqué. L’incident, survenu vers 12 h 30 sur la route des Rayons, constitue un cas Via sicura en raison de l’excès de vitesse de 60 km/h. Depuis le début de l’année, il s’agit du cinquième cas de ce type dans le canton de Fribourg. Outre la confiscation du véhicule et les frais administratifs, le contrevenant s’expose à une lourde amende, un retrait de permis prolongé, voire une peine privative de liberté. CB