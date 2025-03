HOCKEY SUR GLACE. Le EHC Arosa et Nathan Cantin ne se satisfont pas de la promotion en Swiss League déjà actée (La Gruyère du 8 mars 2025). Le club grison et son défenseur glânois de 21 ans ont éliminé Huttwil (3-2) et brigueront le titre de MyHockey League (3e division) contre le EHC Seewen. Cette finale au meilleur des cinq matches débutera ce jeudi dans la patinoire soleuroise. QD