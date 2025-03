Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Tailleurs de rêves

Christophe Kiss, sculpteur et constructeur de marionnettes, semble habiter à la frontière entre réalité et rêve, avec un passeport pour le Pays de l’imaginaire. Dans son atelier à Rolle, il façonne des personnages fantasmagoriques, mêlant bois, résine et rotin pour insuffler vie à la matière brute.

Gardien des Choucas

Albert Zulauff a toujours vécu à Château-d’Œx. En 1969 il se lance dans le projet d’acheter un bout de montagne pour y construire de ses mains le refuge des Choucas, véritable nid d’aigle. Sans route d’accès et dans des pentes inaccessibles, il fallait de l’inventivité et un grain de folie aussi. ■